Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hurdaya dönen araçlardaki iki kişinin hayatını kaybedip, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Gerişburnu kavşağında, Sultan K.’nin kullandığı otomobil ile Hüseyin B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan Mehmet Şen ile diğer otomobildeki yolcu Zeynep Zor yaşamını yitirdi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sultan K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı VİDEO































