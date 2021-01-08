Euro
9.0004
-0.25%
Dolar
7.3282
-0.27%
Altın
444.9
-1.58%
Borsa
1.539
1.08%
Bitcoin
312.298
8.96%
EXEN Coin
11.17
0.17%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

    Hurdaya dönen araçlardaki iki kişinin hayatını kaybedip, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

    Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Gerişburnu kavşağında,  Sultan K.’nin kullandığı otomobil ile Hüseyin B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 3 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan Mehmet Şen ile diğer otomobildeki yolcu Zeynep Zor yaşamını yitirdi.

    Araçlarda sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sultan K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı VİDEO

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #1
    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #2

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #3

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #4

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #5

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #6

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #7

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #8

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #9

    Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir