Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Muğla'da iki tır çarpıştı

    Muğla'da iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da iki tır çarpıştı

    Muğla'nın Milas ilçesinde, maden taşımacılığı yapan seyir halindeki M.O. idaresindeki 48 KC 738 plakalı tır ile T.A yönetimindeki 09 C 3767 plakalı tır çarpışırken, yaralanan şoförler hastaneye kaldırıldı.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulundu.

    Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da iki tır çarpıştı #1

    Muğla da iki tır çarpıştı #2

    Muğla da iki tır çarpıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir