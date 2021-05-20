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Muğla'da iki tır çarpıştı
Muğla'da iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 20.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
Muğla'nın Milas ilçesinde, maden taşımacılığı yapan seyir halindeki M.O. idaresindeki 48 KC 738 plakalı tır ile T.A yönetimindeki 09 C 3767 plakalı tır çarpışırken, yaralanan şoförler hastaneye kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulundu.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.