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    Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    İnşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, Azerbaycan uyruklu bir kadın yaralandı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 08:59
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    Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan inşaatta çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Mustafa Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    POLİS, KATİL ZANLISINI YAKALADI

    Tedavisi devam eden Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A.'yı yaptıkları çalışma sonucu kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Muğla da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı #1

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