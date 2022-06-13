Muğla'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Fethiye ilçesinde çalıştığı villanın inşaatından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi Şehit Fedai Kebiz Caddesi üzerindeki bir villa inşaatında su tesisatı yapan Ramazan Çıralı, inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu 2. kattan düşerek ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

İHA'nın aktardığına göre; olayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çıralı, hayatını kaybetti. Çıralı’nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.