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    Muğla'da 'insan taciri' operasyonu: 10 gözaltı

    Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 11:57
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    Muğla'da 'insan taciri' operasyonu: 10 gözaltı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde olan insan kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amaçlı çalışma başlatıldı.

    4 AYLIK ÇALIŞMA

    Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 10 şüpheli Muğla, İzmir ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda göz altına alınarak Marmaris’e getirildi.

    10 GÖZALTI

    İzmir’de S.T ,H.A, İstanbul’da M.F.İ, J.K, B.A ve Marmaris’te ise İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonla M.B, K.Ç, S.M, O.B, K.A olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Muğla da insan taciri operasyonu: 10 gözaltı #1

    Muğla da insan taciri operasyonu: 10 gözaltı #2

    Muğla da insan taciri operasyonu: 10 gözaltı #3

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