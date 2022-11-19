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    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

    Muğla'da yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları yurt dışına çıkarmayı planlayan çete çökertildi.
    • 19.11.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:33
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    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıkar Mahallesi'nde yasa dışı yollardan  yabancı uyruklu şahısları deniz üzerinden kaçırma girişiminde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi için yürütülen operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.

    10 kaçakçı tutuklandı

    Ekiplerin düzenlediği insan kaçakçılığına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    10 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı #1

    58 göçmen sınır dışı edilecek

    İdari işlemleri tamamlanan 8 Suriye, 7 Mısır, 38 Afgan, 4 Irak ve bir İran uyruklu olmak üzere 58 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    İHA'nın haberine göre, operasyon çerçevesinde yakalanan 3 araç ve bir tekneye el konuldu.

    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı #2

    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı #3

    Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı #4


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