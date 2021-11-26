Muğla'da jandarma uluslararası suç örgütünü çökertti

Operasyonda 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebeke çökertilirken Antalya ve Muğla'da 2'si Türk, 28 Tayvan uyruklu yakalandı.

Muğla Jandarma Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak Muğla ve Antalya'da 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebekeyi yapılan operasyonla çökertti.

Bu kapsamda daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Ekiplerce 26 Nisan'da yapılan operasyonda 2'si Türk, 1'i Tayvan uyruklu insan taciri yakalanırken, 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı.

MUĞLA ŞEBEKESİ DE ÇÖKERTİLDİ

Uluslararası suç şebekesinin Muğla'da faaliyete devam ettiği bilgisini alan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın teknik desteğiyle 25 Kasım'da operasyonun düğmesine basıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere baskın yapılırken, 5'i kadın, 22'si erkek 27 Tayvan uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ve 120 bin TL nakit para ile 10 bin dolar ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerce 'İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' suçları alanında da çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.