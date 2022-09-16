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    Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü

    Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak üzere olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçarken denize düşen 1 kişinin cesedi bulundu.
    • 16.09.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:36
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    Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü

    Muğla’da, yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

    Bodrum açıklarında dün saat 21.06 sıralarında, lastik bot içerinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

    İhtara uymayınca önleri kesildi

    DHA’nın haberine göre; ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan botun önü, kısa sürede kesildi.

    Lastik botta bulunan ve Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlenen 12 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

    Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü #1

    4 kaçak göçmen, denize düştü

    4 kaçak göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

    Aramalarda 3 kaçak göçmen kurtarılırken, 1'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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