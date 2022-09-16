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- Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü
Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü
Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak üzere olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçarken denize düşen 1 kişinin cesedi bulundu.
- 16.09.2022 - 16:33
- Güncelleme : 16.09.2022 - 16:36
Muğla’da, yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…
Bodrum açıklarında dün saat 21.06 sıralarında, lastik bot içerinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
İhtara uymayınca önleri kesildi
DHA’nın haberine göre; ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan botun önü, kısa sürede kesildi.
Lastik botta bulunan ve Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlenen 12 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
4 kaçak göçmen, denize düştü
4 kaçak göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Aramalarda 3 kaçak göçmen kurtarılırken, 1'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.