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Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü

Muğla’da kaçak göçmenler denize düştü: 1 ölü

Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak üzere olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçarken denize düşen 1 kişinin cesedi bulundu.