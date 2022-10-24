Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi

1.400 liralık bisküvi alışverişi yapan şahısların takip edilmesi ile 28 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli kaptanın, daha önceden adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve yasadışı ikamete ve istihdama yönelik uygulamalar yaptı.

Çalışmalar kapsamında ilçe girişleri, oteller, iş yerlerinin yanı sıra günü birlik kiraya verilen ev denetimleri yapıldı.

İlçede kayıt dışı konaklamalar ve düzensiz göç faaliyetleri ile mücadele eden asayiş ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Armutalan Mahallesi'nde bir marketten iki kişinin 1.400 liralık bisküvi aldığını tespit etti.

Tripleks villadan 28 kaçak göçmen çıktı

Alışveriş yapan kişileri takibe alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adres tespiti yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı izni ile operasyon başlattı.

İHA’nın haberine göre; Armutalan Mahallesi'nde bir marketten koliler ile çikolata, bisküvi, kraker gibi gıda maddeleri alan iki kişinin takibi sonucu tripleks villa tespit edildi.

Villaya operasyon düzenleyen ekipler, evde 28 kaçak göçmeni yakaladı.

Şüpheli kaptanlar gözaltına alındı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, villanın, Bodrum’da M.S isimli bir denizcilik firması adına, kaptanları S.T.Ö ve D.Ö adına tutulduğunu öğrenildi.

S.T.Ö ve D.Ö., Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Daha önce göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkaları bulunan ve geçtiğimiz hafta Bodrum'da yapılan Ahtapot operasyonunda da hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları bilgisi edinilen S.T.Ö ve D.Ö.'nün, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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