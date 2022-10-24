Petrol
91.33
-0.01%
Euro
18.378
0.26%
Dolar
18.6005
0.10%
Altın
987.78
-0.27%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
364.256
0.49%
BTXN Coin
10.14
3.68%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi

    1.400 liralık bisküvi alışverişi yapan şahısların takip edilmesi ile 28 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli kaptanın, daha önceden adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
    • 24.10.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi

    Muğla’da, kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve yasadışı ikamete ve istihdama yönelik uygulamalar yaptı.

    Çalışmalar kapsamında ilçe girişleri, oteller, iş yerlerinin yanı sıra günü birlik kiraya verilen ev denetimleri yapıldı.

    İlçede kayıt dışı konaklamalar ve düzensiz göç faaliyetleri ile mücadele eden asayiş ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Armutalan Mahallesi'nde bir marketten iki kişinin 1.400 liralık bisküvi aldığını tespit etti.

    Tripleks villadan 28 kaçak göçmen çıktı

    Alışveriş yapan kişileri takibe alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adres tespiti yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı izni ile operasyon başlattı.

    İHA’nın haberine göre; Armutalan Mahallesi'nde bir marketten koliler ile çikolata, bisküvi, kraker gibi gıda maddeleri alan iki kişinin takibi sonucu tripleks villa tespit edildi.

    Villaya operasyon düzenleyen ekipler, evde 28 kaçak göçmeni yakaladı.

    Şüpheli kaptanlar gözaltına alındı

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, villanın, Bodrum’da M.S isimli bir denizcilik firması adına, kaptanları S.T.Ö ve D.Ö adına tutulduğunu öğrenildi.

    S.T.Ö ve D.Ö., Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Daha önce göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkaları bulunan ve geçtiğimiz hafta Bodrum'da yapılan Ahtapot operasyonunda da hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları bilgisi edinilen S.T.Ö ve D.Ö.'nün, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi VİDEO

    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi #1

    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi #2

    Muğla’da, kaçak göçmenleri bisküvi alışverişi ele verdi #3


    Manisa'da kaza: Yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Manisa'da kaza: Yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti
    3. Sayfa

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

    Görüş Bildir