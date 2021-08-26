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    Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

    İki antik kentin birleşim noktası olan ‘Kutsal Yol’ üzerinde tünel açan 4 kişi, hilti ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 17:21
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    Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

    Muğla’nın Yatağan ilçesinde Turgut Jandarma Karakol ekipleri, Lagina ile Stratonikeia Antik Kenti arasında bulunan, antik dönemde dini merkez Lagina’dan siyasi merkez Stratonikeia Antik Kenti’ne ulaşımın sağlandığı ‘Kutsal Yol’ üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

    Kutsal yol üzerinde kaçak kazı yapan A.G., F.G., M.G. ve A.T.H. isimli şahıslar, açtıkları tünelde hilti ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

    ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEKELER

    Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı #1

    Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı #2

    Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı #3

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