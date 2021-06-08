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    Muğla'da kaçan minibüsten 35 sığınmacı çıktı

    Trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüste, 35 Pakistan uyruklu sığınmacı yakalandı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 17:40
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    Muğla'da kaçan minibüsten 35 sığınmacı çıktı

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri denetim yaptı.

    Ekipler, karayolu üzerinde uygulama yaparken, 34 AR 7842 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

    MİNİBÜSTEN SIĞINMACILAR ÇIKTI

    Minibüs uygulama noktasında ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

    Trafik ekipleri, Menteşe ilçesi girişinde bulunan polis uygulama noktasında tedbir alarak, minibüsü durdurdu.

    Minibüs içinde 34 Pakistan uyruklu ve A.C. isimli insan taciri yakalandı.

    Muğla'da kaçan minibüsten 35 sığınmacı çıktı VİDEO

    YUNANİSTAN'A GİDERKEN YAKALANDILAR

    Yakalanan Pakistan uyruklu şahısların İstanbul’dan Marmaris’e gittikleri, buradan da deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçecekleri öğrenildi.

    Yakalanan 34 Pakistan uyruklu sığınmacılar, Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İnsan taciri A.C. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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