Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı

Muğla’da market işletmecisi kadına yönelik şiddet marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda, Kürşat Zabun şahıs yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi.

Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

TACİZ ETTİ

Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi.

TEPKİ ALINCA YUMRUKLADI

Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Zabun, iş yeri sahibini darbetmeye başladı. Teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.

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DOLAPTAN BİRA ALIP GİTTİ

Arka arkaya yumruklarla şiddetini artıran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dolaptan 2 bira alıp iş yerinden ayrıldı.

KADIN HASTANELİK OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.