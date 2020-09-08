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- Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı
Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı
- İHA
- 08.09.2020 - 12:40
- Güncelleme : 08.09.2020 - 12:40
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda, Kürşat Zabun şahıs yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi.
Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.
TACİZ ETTİ
Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi.
TEPKİ ALINCA YUMRUKLADI
Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Zabun, iş yeri sahibini darbetmeye başladı. Teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.
Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı VİDEO
DOLAPTAN BİRA ALIP GİTTİ
Arka arkaya yumruklarla şiddetini artıran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dolaptan 2 bira alıp iş yerinden ayrıldı.
KADIN HASTANELİK OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.