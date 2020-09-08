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    Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı

    Muğla’da market işletmecisi kadına yönelik şiddet marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 12:40
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    Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı

    Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda, Kürşat Zabun şahıs yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi.

    Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

    TACİZ ETTİ

    Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi.

    TEPKİ ALINCA YUMRUKLADI

    Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Zabun, iş yeri sahibini darbetmeye başladı. Teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.

    Muğla'da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı VİDEO

    DOLAPTAN BİRA ALIP GİTTİ

    Arka arkaya yumruklarla şiddetini artıran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dolaptan 2 bira alıp iş yerinden ayrıldı.

    Muğla da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı #1

    KADIN HASTANELİK OLDU

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

    Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da kadın esnafı dakikalarca yumrukladı #2

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