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    Muğla'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı

    Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S., (27) gözaltına alındı.
    • 08.05.2022 - 20:26
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    Muğla'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı

    Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi.

    Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi.

    Telefonunda video ve fotoğraflar bulundu

    Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu.

    DHA'nın aktardığına göre polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

    Muğla da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı #1

    Muğla da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı #2

    Muğla da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı #3


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