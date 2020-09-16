Muğla'da kafenin bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı muavin çıktı

Müşteri olarak girdiği kafede bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye, geçen cuma günü kimliği belirsiz bir kişi müşteri olarak girdi.

Şüpheli şahıs, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda tezgah üzerinde duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı.

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen asayiş şube ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalıştığı öğrenilen D.E., terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









