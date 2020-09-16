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- Muğla'da kafenin bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı muavin çıktı
Muğla'da kafenin bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı muavin çıktı
- DHA
- 16.09.2020 - 16:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye, geçen cuma günü kimliği belirsiz bir kişi müşteri olarak girdi.
Şüpheli şahıs, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda tezgah üzerinde duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı.
ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen asayiş şube ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalıştığı öğrenilen D.E., terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.