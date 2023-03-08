Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki taksici dehşeti yaşadı.

Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Önce motosiklete çarptı, sonra durdu

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletli çarptı, ardından durdu.

Kalp masajı yapıldı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Sürücüye kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı
Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı
Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı
Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı
Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı