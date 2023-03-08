Muğla'da kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı Menteşe ilçesinde ilerleyen ticari taksi şoförü bir anda kalp krizi geçirdi. Bu etki ile kontrolden çıkan taksi, önce bir motosiklete çarptı ardından durdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki taksici dehşeti yaşadı. Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Önce motosiklete çarptı, sonra durdu Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletli çarptı, ardından durdu. Kalp masajı yapıldı Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti. Sürücüye kalp masajı yapıldığı öğrenildi.