Muğla'da kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin, il giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Muğla’ya plakası belirlenen bir kamyon tarafından düzensiz göçmenlerin taşınacağı bilgisini alan Jandarma ekipleri, Aydın-Muğla karayolu Yatağan ilçesi girişindeki kontrol noktasında kamyonu durdurdu.

Kamyon içinde yapılan kontrolde, Muğla kıyılarından Yunanistan adaları veya İtalya’ya gitmek için kamyon kasasında 86 Afgan, 8 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 96 yasa dışı göçmen yakalandı.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

İHA'nın aktardığına göre yakalanan 96 göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.