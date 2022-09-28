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    Muğla'da kamyona çarpan kamyonet sürücüsü kurtarılamadı

    Köyceğiz ilçesinde ilerlerken bir kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • 28.09.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:09
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    Muğla'da kamyona çarpan kamyonet sürücüsü kurtarılamadı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesine korkunç bir kaza yaşandı.

    Beyobası Mahallesi'nde yaşanan olayda, seyir halinde olan İbrahin Dural kontrolündeki 48 EV 50 plakalı kamyonet kontrolden çıktı.

    Bu esnada Dural, Ferdi Demirer idaresindeki 45 Y 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kamyonet sürücüsü kurtarılamadı

    Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen İbrahim Dural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da kamyona çarpan kamyonet sürücüsü kurtarılamadı #1

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