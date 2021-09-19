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- Muğla’da, kamyonet dere yatağına yuvarlandı
Muğla’da, kamyonet dere yatağına yuvarlandı
Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi’nde seyir halinde olan İbrahim Açıkgöz idaresindeki kamyonet, yokuştan geri kayıp dere yatağına yuvarlandı.
- DHA
- 19.09.2021 - 08:45
- Güncelleme : 19.09.2021 - 08:48
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç Mahallesi 344 Sokak'ta, saat 19.00 sıralarında İbrahim Açıkgöz yönetimindeki kamyonet, yokuş çıktığı sırada geriye kayarak dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü Açıkgöz ile 3’ü çocuk 4 kişi yara almadan kurtulurken, yolculardan Hatice Güçlütekin araçta sıkıştı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından Güçlütekin, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Muğla’da, kamyonet dere yatağına yuvarlandı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Güçlütekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.