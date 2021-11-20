Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Seydikemer ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, akşam saatlerinde Fethiye-Kaş yolunda Resul Enes'in kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen Ramazan Meltem (44) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Meltem'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enes ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öte yandan, Seydikemer Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Personelimiz Ramazan Meltem’i elim bir kaza sonucu kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve belediyemize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" denildi.