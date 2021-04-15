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    Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:46
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    Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Muğla Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı.

    Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü #1

    Muğla da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü #2

    Muğla da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü #3

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