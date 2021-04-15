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- Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü
Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 15.04.2021 - 13:42
- Güncelleme : 15.04.2021 - 13:46
Muğla Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı.
Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.