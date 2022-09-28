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    Muğla'da kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş

    Tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç tarafından öldürülüp intihar süsü verildiği belirlendi.
    • 28.09.2022 - 20:50
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    Muğla'da kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde 21 Eylül tarihinde Münir Koç'un (46) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine; sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından aile içi anlaşamamazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı.

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

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    Muğla da kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş #2

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