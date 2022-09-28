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Muğla'da kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş

Muğla'da kardeşini öldürüp intihar süsü vermiş

Tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç tarafından öldürülüp intihar süsü verildiği belirlendi.