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- Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor
Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor
- İHA
- 31.08.2021 - 14:05
Muğla’nın Milas ilçesinde dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı’nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre B. gece eve dönmedi.
Arkadaşında kaldığını düşünen aile bireyleri, kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Yunus Emre B.’ye ulaşamaması üzerine öğrendi.
Şahsın en son baraj çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine barajda arama başlatıldı.
HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI
Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama yaptı fakat herhangi bir ize rastlanmadı.
Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor VİDEO
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak barajın tahliye havuzunda arama çalışması başlattı.
BİR ÇİFT AYAKKABI BULUNDU
Yapılan aramada, Yunus Emre B.’ye ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı bulundu.
Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.