Arkadaşlarıyla buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan gencin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında gence ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı bulundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı’nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre B. gece eve dönmedi.

Arkadaşında kaldığını düşünen aile bireyleri, kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Yunus Emre B.’ye ulaşamaması üzerine öğrendi.

Şahsın en son baraj çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine barajda arama başlatıldı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama yaptı fakat herhangi bir ize rastlanmadı.

Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor VİDEO









ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak barajın tahliye havuzunda arama çalışması başlattı.





BİR ÇİFT AYAKKABI BULUNDU

Yapılan aramada, Yunus Emre B.’ye ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı bulundu.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.



