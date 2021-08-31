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    Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor

    Arkadaşlarıyla buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan gencin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında gence ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı bulundu.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 14:05
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    Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor

    Muğla’nın Milas ilçesinde dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı’nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre B. gece eve dönmedi.

    Arkadaşında kaldığını düşünen aile bireyleri, kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Yunus Emre B.’ye ulaşamaması üzerine öğrendi.

    Şahsın en son baraj çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine barajda arama başlatıldı.

    HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

    Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama yaptı fakat herhangi bir ize rastlanmadı.

    Muğla'da kaybolan genç barajda aranıyor VİDEO


    Muğla da kaybolan genç barajda aranıyor #1

    ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak barajın tahliye havuzunda arama çalışması başlattı.

    Muğla da kaybolan genç barajda aranıyor #2

    BİR ÇİFT AYAKKABI BULUNDU

    Yapılan aramada, Yunus Emre B.’ye ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı bulundu.

    Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

    Muğla da kaybolan genç barajda aranıyor #3

    Muğla da kaybolan genç barajda aranıyor #4

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