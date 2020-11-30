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    Muğla'da kaza: 2 ölü

    Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında karı ve koca yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 00:25
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    Muğla'da kaza: 2 ölü

    Muğla’nın Milas ilçesi Karapınar Mahallesi’nde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

    Zeytinliklerinden evlerine dönmek üzere olan sürücüsü 75 yaşındaki Süleyman Erol ve 70 yaşındaki eşi Fatmana Erol’un üzerinde bulunduğu 48 EH 887 plakalı traktör kontrolden çıktı.

    Takla atan traktörün altında kalan Erol çiftinin bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Muğla da kaza: 2 ölü #1

    KARI KOCA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Erol çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Erol çiftinin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Muğla da kaza: 2 ölü #2

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