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- Muğla'da kaza geçiren öğretmen, yaşam savaşını kaybetti
Muğla'da kaza geçiren öğretmen, yaşam savaşını kaybetti
- DHA
- 06.01.2022 - 15:34
9 Aralık günü saat 13.00 sıralarında Muğla'nın Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı'nda İsa Honaz'ın kullandığı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan sınıf öğretmeni, 1 çocuk annesi Zehra Eda Yılal'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Yılal, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından kamyon şoförü Honaz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Honaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YAKINLARI YASA BOĞULDU
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zehra Eda Yılal, bugün saat 00.30'da hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınları ve sevenlerini yasa boğan Yılal, bugün ikindide Ortaca'da toprağa verilecek.