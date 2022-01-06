Euro
15.5700
0.68%
Dolar
13.7403
0.53%
Altın
791.4700
-0.37%
Borsa
2,015.72
0.52%
Bitcoin
601.785
-3.88%
BTXN Coin
32.38
-3.51%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Muğla'da kaza geçiren öğretmen, yaşam savaşını kaybetti

    Yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpmasıyla 28 gün yaşam mücadelesi veren öğretmen, hayata tutunamadı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da kaza geçiren öğretmen, yaşam savaşını kaybetti

    9 Aralık günü saat 13.00 sıralarında Muğla'nın Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı'nda İsa Honaz'ın kullandığı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan sınıf öğretmeni, 1 çocuk annesi Zehra Eda Yılal'a çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Yılal, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Kazanın ardından kamyon şoförü Honaz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Honaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    YAKINLARI YASA BOĞULDU

    Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zehra Eda Yılal, bugün saat 00.30'da hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınları ve sevenlerini yasa boğan Yılal, bugün ikindide Ortaca'da toprağa verilecek.

    Muğla da kaza geçiren öğretmen, yaşam savaşını kaybetti #1


    Görüş Bildir