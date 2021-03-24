Muğla'da kaza yapan otomobil dehşet saçtı

Kamyondan kargo indiren çalışan, yoldan çıkan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil, yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı.

YÜK BOŞALTIRKEN CANINDAN OLUYORDU

Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil, kargo kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik, otomobil ile kamyonun arasında ezilmekten son anda kurtuldu.

2 araçta maddi hasar oluşurken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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"SANİYELERLE KURTULDUM"

50 yaşındaki Karaçelik, “Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor, saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldum. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım.” dedi.