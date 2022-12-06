Petrol
80.1
-3.12%
Euro
19.5518
0.02%
Dolar
18.6347
-0.02%
Altın
1.061
0.26%
Borsa
5
0.00%
Bitcoin
320.950
-0.75%
BTXN Coin
5.22
-3.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Muğla'da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü

    Dalaman'da kontrolden çıkan cip, dere yatağına yuvarlandı. Aracın içinden çıkmaya çalışan sürücü Furkan Kalyoncu, üzerine yuvarlanan kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.
    • 06.12.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü

    Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Şerefler Mahallesi'ndeki Kırcagedre mevkinde, saat 16.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.

    Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

    Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı.

    Sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü #1

    Muğla da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü #2

    Muğla da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü #3

    Muğla da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü #4


    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar
    Kitap

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar

    Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı
    İç Haber

    Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir