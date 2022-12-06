Muğla'da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü

Muğla'da kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya düştü

Dalaman'da kontrolden çıkan cip, dere yatağına yuvarlandı. Aracın içinden çıkmaya çalışan sürücü Furkan Kalyoncu, üzerine yuvarlanan kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Şerefler Mahallesi'ndeki Kırcagedre mevkinde, saat 16.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.

Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı.

Sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.













