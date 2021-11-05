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    Muğla'da kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı

    Muğla Bodrum'da alkollü olan Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda, 1 köpek ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 21:57
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    Muğla'da kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı

    Saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajında meydana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendine havladı.

    HAVLADI DİYE KÖPEKLERE ATEŞ AÇTI

    Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi. Mustafa E.'nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda, 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C., A.M.A., G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Muğla da kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı #1

    3 KADIN VE 1 KÖPEK YARALANDI

    Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa E. gözaltına polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

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    "BU ÇAĞ DIŞI BİR ŞEY"

    Olaya tanık olan Asuman Beyderoğlu, "Sahilde otururken, köpeğin yaralandığını gördük. O sırada olay yerinden geçen 3 kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Köpeği veterinere götürdüler. Umarım o şahıs gereken cezayı alır, bu çağ dışı bir şey" dedi.

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