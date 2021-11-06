Muğla’da, kendisine havlayan köpeklere av tüfeği ile ateş açtı

Muğla’da, kendisine havlayan köpeklere av tüfeği ile ateş açtı

Bodrum’da motosikletiyle seyir halindeyken kendisine havlayan köpeklere sinirlenen Mustafa E., av tüfeği ile köpeklere ateş açtı. Saçamalar 1 köpeği ve kafede oturan 3 kadını yaraladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi Yahşi Plajı’nda, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendisine havladı.

Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi.

Mustafa E.'nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C., A.M.A., G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’da, kendisine havlayan köpeklere av tüfeği ile ateş açtı VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli Mustafa E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Mustafa E.'nin köpeğe ateş etmesi ve köpeğin saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandığı, şüphelinin motosikletiyle seyir halindeyken av tüfeğinin arkasında olduğu anlar yer aldı.