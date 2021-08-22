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    Muğla'da kendisine para vermeyen annesini 10 yerinden bıçakladı

    Fethiye ilçesinde, Emrecan Durmaz, para istediği annesi Gülten Durmaz'ı çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 05:56
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    Muğla'da kendisine para vermeyen annesini 10 yerinden bıçakladı

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, işsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz (30) iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan (61) para istedi.

    PARA VERMEYEN ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

    Anne Durmaz, oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesine saldırdı.

    Muğla da kendisine para vermeyen annesini 10 yerinden bıçakladı #1

    POLİSE DİRENEN ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Mahalle sakinleri, yaralı kadının çığlıklarını duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamakta direnen şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülten Durmaz'ın aldığı bıçak darbeleri üzerine hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gülten Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    "YAPMA OĞLUM" DİYE YALVARDI

    Öte yandan, anne Durmaz'ın olay sırasında "Yapma oğlum" diyerek yalvardığı öğrenilirken, aldığı 10 bıçak darbesiyle öldüğü bildirildi.

    Muğla da kendisine para vermeyen annesini 10 yerinden bıçakladı #2

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