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Muğla'da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı

Muğla'da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı

‘Ünlülerin psikoloğu’ olarak bilinen lise mezunu kadının, klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Kadının, kliniği de mühürlendi.