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    Muğla'da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı

    ‘Ünlülerin psikoloğu’ olarak bilinen lise mezunu kadının, klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Kadının, kliniği de mühürlendi.
    • 19.07.2022 - 17:58
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    Muğla'da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin (48) diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı.

    Jandarma, saat 16.00 sıralarında lise mezunu D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi.

    Çok sayıda hastanın ismi çıktı

    Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

    Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı.

    Muğla da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı #1

    Klinik mühürlendi

    DHA’nın haberine göre D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Muğla da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı #2

    Muğla da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı #3

    Muğla da kendisini psikolog olarak tanıttı, ünlüleri bile kandırdı #4


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