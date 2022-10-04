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    Muğla'da kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) yaşamını yitirdi.
    • 04.10.2022 - 19:53
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    Muğla'da kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

    Muğla Köyceğiz'de bugün saat 11.00 sıralarında S.S. Pınarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ayhan Uğurlu, geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgede kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

    Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    Sağlık görevlilerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayhan Uğurlu'nun cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre jandarma, Uğurlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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