Muğla'nın Milas ilçesinde kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. kavga etmeye
Kavgada taraflar birbirlerine bıçakla saldırıp tabancayla ateş açtı.
Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla; Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Birinin durumu ağır
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaşananlar kamerada
Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde grubun birbiriyle kavga ettiği, daha sonra gruptan bir kişinin yerde yatan bir kişiye tabancayla ateş ettiği anlar da yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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