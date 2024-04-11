Muğla'da kız meselesi çatışma çıkardı: 1'i ağır 6 yaralı Muğla'da kız meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. kavga etmeye

Kavgada taraflar birbirlerine bıçakla saldırıp tabancayla ateş açtı.

Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla; Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birinin durumu ağır

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaşananlar kamerada

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde grubun birbiriyle kavga ettiği, daha sonra gruptan bir kişinin yerde yatan bir kişiye tabancayla ateş ettiği anlar da yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)