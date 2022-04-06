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    Muğla'da kızına tecavüz eden şahsa 26 yıl 3 ay hapis cezası

    Menteşe ilçesinde lise yıllarından beri babasının cinsel saldırısına maruz kalan kız, silah zoru devreye girince şikayette bulundu. Zanlı 26 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:44
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    Muğla'da kızına tecavüz eden şahsa 26 yıl 3 ay hapis cezası

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.G., 56 yaşındaki babası tarafından cinsel tacize uğradı.

    Babası Tuncay G.’nin kendisine lise yıllarında cinsel tacizde, son yıllarda ise silahla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren M.G., polise şikayette bulundu.

    Tuncay G., şikayet üzerine 18 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Tuncay G. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    "Annem ve ablalarım düzenimiz bozulmasın dedi"

    M.G., 11 Şubat'ta DHA'ya verdiği röportajında, "Ölümle tehdit edildiğim için maalesef hep sustum. Ancak 2 ay önce anneme ve ablalarıma yaşadıklarımı anlattığımda, hepsi birlik olup, bu olayın üstünü kapattılar. Normal yaşantılarına devam edip, 'düzenimiz bozulmasın' dediler. Her şeyi açıkça anlatmama rağmen herhangi bir destek göremedim. Hatta şikayet etmemem konusunda direttiler." dedi.

    Muğla da kızına tecavüz eden şahsa 26 yıl 3 ay hapis cezası #1

    "İftiraya uğradım"

    Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay G., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Tuncay G., iftiraya uğradığını ve masum olduğunu ileri sürdü.

    26 yıl 3 ay hapis yatacak

    Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 5 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Tuncay G. hakkında, 'alt soya karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan' 14 yıl hapis cezası verildi.

    Suçu silahla tehdit ederek işlemesi sebebiyle bu cezasını yarı oranında artırarak 21 yıla, sanığın suçu zincirleme işlemesi nedeniyle 1/4 oranında artırarak 26 yıl 3 aya yükseltti.

    Muğla da kızına tecavüz eden şahsa 26 yıl 3 ay hapis cezası #2

    "Herhangi bir indirim uygulanmadı"

    M.G.'nin avukatı Alev Öztürk, "Gelinen noktada çıkan ceza tatmin edici ceza oldu. Görülen davanın sonunda mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadı. 1 yıllık sürecin sonunda sanığın hak ettiği cezayı alması, yaşananları ve müvekkilimin başına gelenleri yok etmiyor. Sanığın hak ettiği cezayı alması içimizi rahatlattı. Bizim için de bir umut oldu." dedi.


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