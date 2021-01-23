Muğla'da kızını ısıran köpeği ezdi: Kasıtlı yapmadım

Köpeğini gezdiren kızının bacağını ısıran komşularına ait köpeği aracıyla ezdiği öne sürülen anne, sosyal medyadan linç edildiğini belirterek, "Yargıda hesaplaşacağım" dedi.

15 Ocak günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Babürşah Sokak'ta köpeğini gezdirmeye çıkan Begüm Çelik (19), komşularının Terier cinsi köpeği tarafından bacağından ısırıldı.

Durumdan haberdar olan anne Ayça Yüksel (41), hastaneye götürmek için kızının yanına geldi.

Anne Yüksel, kızı ile kendi köpeklerini aldığı pikabını hareket ettirdiği sırada, Begüm’ü ısıran köpek, kamyonetin altında kalıp, yaralandı.

Bu anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

‘KÖPEĞİ KASITLI EZMEDİM’

Tedavi altında olan köpeği kasıtlı ezmediğini savunan anne Ayça Yüksel, sosyal medyadan linç kampanyalarına maruz kaldığını söyledi.

Kızını aracına bindirip, uzaklaştıkları sırada köpeğin aracın altına girdiğini belirten Yüksel, "Köpeği görme şansım yok. Arkadan aracı kovalıyordu. Köpeğe doğru manevram yok. Kızımın bacakları parçalandı. Bu yüzden rapor alındı. Olay yargıya taşındı. Video kayıtları var. Biz hayvansever aileyiz. Kızım sakat da kalabilirdi." dedi.

“ÜNLÜLER ÖZÜR DİLESİN”

Yüksel, "Bu kadar linç kampanyasından sonra ünlülerden özür bekliyorum. Bunu sayfalarında paylaşmalarını diliyorum. Zaten yargıya da taşındı. Yargısız infaza bir son verilmesini istiyorum. Çünkü biz mağduruz, mağdur tarafız. Olaydan sonra kızımı hastaneye götürdüm, rapor aldım. Ben karakoldayken zabıta zaten o aileye gidip, ceza uyguladı. Evet, yasaklı hayvan değil ama saldırgan cins olduğu için zaten başıboş bırakamazlar. Durum bundan ibaret." diye konuştu.

“HEPİMİZİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Bacağından ısırılan Begüm Çelik de "Yaşadığımız olaydan sonra hepimizin psikolojisi bozuldu. Hakaret ve tehdit edenlerin hepsinden özür bekliyoruz. Cezalarını zaten hukuk yoluyla arıyoruz. Yargıyla sonuca ulaşılacak." dedi.