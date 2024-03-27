Muğla'da kızlarını öldüren çiftin cezası belli oldu Muğla'da kızlarını öldürmekle suçlanan çift, bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, babanın beraatine karar verirken, anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Muğla'da yaşanılan korkunç cinayette sanıklar son kez hakim karşısına geçti..

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 2022 yılı Ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuştu.

Otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmaya Sakallıoğlu çiftinin kızı Fatma Köse, oğlu Mefar Sakallıoğlu ve taraf avukatlar katıldı.

Suçsuz olduklarını söylediler

Duruşmada savcı her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verirken iki sanık da suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talep etti.

Anneye müebbet hapis cezası verilirken baba beraat etti

Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından karar açıklandı. Mahkemeye heyeti, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun beraatine hükmederken, anne Turcen Sakallıoğlu’na “üst soyu nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Turcen Sakallıoğlu’nun avukatının karar itiraz edip üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)