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    Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

    Milas ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptırması nedeniyle yaralanan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 23:09
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    Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

    Muğla'nın Milas ilçesi Pinar Mahallesi'nde mısır hasat eden Ali Faik Yakar, kolunu traktörün arkasına bağladığı silaj makinesine kaptırdı.

    Dirsek altından kolu kopan Yakar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

    Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçinin yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirterek, makineli hasat yapan üreticilerin dikkatli olmasını istedi.

    Muğla da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı #1

    Muğla da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı #2

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