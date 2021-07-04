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    Muğla'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı

    Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler dikkati çekti.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 13:41
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    Muğla'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı

    Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan S.K., arkadaşı E.G. ile birlikte Kille Koyu'na gitti.

    Akşam saatlerinde geri dönmek için yola çıkan S.K.'nin idaresindeki 34 DFM 938 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

    SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen araç sürücüsü S.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne sevk edilirken, E.G.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER DİKKATİ ÇEKTİ

    Uçurumdaki araç vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden uzun uğraşlar sonucu çıkartılabilirken, S.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkati çekti.

    Kille Koyu'nda kayda alınan görüntülerde; kaza öncesi S.K. ve yanındaki kişinin kolunda kesik ve kanlar bulunduğu ve birilerini tehdit ettiği sözler sarf ettiği görülüyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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