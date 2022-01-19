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    Muğla'da koyunlarının öldüğünü gören şahıs 2 köpeği kafasından vurdu

    Bodrum ilçesinde koyunlarının 10 tanesinin parçalanmış halde bulan kişi, sinirlerine hakim olamayıp bölgedeki 2 köpeğin kafasına sıktı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:55
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    Muğla'da koyunlarının öldüğünü gören şahıs 2 köpeği kafasından vurdu

    Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan E.G., çok sayıda koyununun bulunduğu ağıla gidince, 10'dan fazlasını parçalanmış halde buldu.

    2 KÖPEĞİ VURDU

    Telef olan koyunlarını görünce çılgına dönen E.G., bölgede bulunan 2 köpeği fark etti. E.G., tüfekle defalarca ateş ettiği 2 köpeği kafasından vurarak öldürdü.

    SİLAHINA EL KONULDU

    İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, şahsın silahına el koyup ifadesini aldı. Köpeklerin cansız bedenleri ise Bodrum Belediyesi görevlileri tarafından alınıp barınağa götürüldü.

    Öte yandan köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği öğrenildi.

    Muğla da koyunlarının öldüğünü gören şahıs 2 köpeği kafasından vurdu #1

    Muğla da koyunlarının öldüğünü gören şahıs 2 köpeği kafasından vurdu #2

    Muğla da koyunlarının öldüğünü gören şahıs 2 köpeği kafasından vurdu #3


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