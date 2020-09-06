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    Muğla'da KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı

    Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişmeye çalışan iki aracın kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 11:38
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    Muğla'da KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için seyir halinde olan Y.U.'nun kullandığı 34 BRR 226 plakalı araca, yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö.'nün kullandığı 48 V 0088 plakalı araç çarptı.

    İKİ KİŞİ SINAVA GİREMEDİ

    Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U. olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi.

    Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Muğla'da KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı

    Muğla da KPSS ye yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı #1

    Muğla da KPSS ye yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı #2

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