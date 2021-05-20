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    Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı

    Muğla'da bir köpeğin kaybolduğuna dair ihbar alan ekipler, harekete geçti. Kayıp köpeği bulan ekipler, dönüş yolunda sırtında taşıdı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 13:19
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    Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı

    Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Zay Celep, beslediği 14 yaşındaki 'Dırdır' isimli köpeği yerinde bulamayınca, AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler köpeği aramak için çalışma başlatırken, ihbarı yapan kişiye bir süre sonra ulaşılamadı.

    1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

    AFAD yetkilileri tarafından bilgilendirilen Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de bölgeye gitti.

    4 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında yavru arama kurtarma köpeği de kullanıldı.Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Domuz Çukuru mevkiine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalık alanda Özay Celep'i bitkin halde buldu.

    Celep'in bulunduğu yere 200 metre mesafede de köpeğe ulaşıldı.

    Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı VİDEO

     

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #1

    EKİPLER YAŞLI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI

    Kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen köpek, kurtarıldı. Ekipler, Celep ve köpeğe su verdi.

    Ekipler, yaşlı olduğu için yürümekte zorluk çeken köpeği omuzlarında taşıdı.

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #2

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #3

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #4

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #5

    Muğla da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı #6

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