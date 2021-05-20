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- Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı
Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı
- DHA
- 20.05.2021 - 13:11
- Güncelleme : 20.05.2021 - 13:19
Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Zay Celep, beslediği 14 yaşındaki 'Dırdır' isimli köpeği yerinde bulamayınca, AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler köpeği aramak için çalışma başlatırken, ihbarı yapan kişiye bir süre sonra ulaşılamadı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU
AFAD yetkilileri tarafından bilgilendirilen Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de bölgeye gitti.
4 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında yavru arama kurtarma köpeği de kullanıldı.Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Domuz Çukuru mevkiine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalık alanda Özay Celep'i bitkin halde buldu.
Celep'in bulunduğu yere 200 metre mesafede de köpeğe ulaşıldı.
Muğla'da kurtarılan köpeği sırtında taşıdı VİDEO
EKİPLER YAŞLI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
Kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen köpek, kurtarıldı. Ekipler, Celep ve köpeğe su verdi.
Ekipler, yaşlı olduğu için yürümekte zorluk çeken köpeği omuzlarında taşıdı.