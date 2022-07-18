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- Muğla'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen işçi hayatını kaybetti
Muğla'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen işçi hayatını kaybetti
Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen 52 yaşındaki Turgut Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 18.07.2022 - 20:32
Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nin Sece mevkisinde 52 yaşındaki Turgut Özdemir, başka birisine ait bahçede bulunan kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü.
İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitirdi
Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.