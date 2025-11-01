Muğla'da lastik bot kayalıklara çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adaboğazı açıklarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan lastik bot, bölgede bulunan kayalıklara hızla çarptı.

YARALILAR TEKNELERLE TAŞINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Bodrum Deniz Kurtarma gönüllüleri olay yerine sevk edildi.

Kazanın ardından yaralılardan ikisi, bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla özel bir tekneyle Gümbet İskelesi’ne taşındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Diğer iki yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait "Yaşam" ambulansı ile Milta Marina’ya getirildi ve buradan ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.