Muğla'da lüks tekneden 75 göçmen çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lüks yelkenli tekneyle Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 75 göçmen yakalanırken, 5 göçmenin mavi tura çıkan turist gibi giydirildiği dikkat çekti.

Bodrum’dan lüks bir yelkenli yata binen 75 mülteci, Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek için yola çıktı. Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarının önünden geçerken yelkenli yatı durdurdu. Yatta 75 göçmen olduğunu belirleyen ekipler, yelkenli yatı Turgutreis limanına çekti. Mültecilerin yanı sıra 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

75 GÖÇMEN'DEN 5'İNİ TURİST GİBİ GİYDİRMİŞLER

75 göçmenden 5’ini yerli turist gibi giydiren insan kaçakçılarının yelkenli tekneyi mavi yolculuğa çıkmış gibi gösterdiği belirlendi. 5 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin sorularına Arapça cevap verince yelkenli teknenin arandığı öğrenildi.

İNSAN KAÇAKÇILARI GÖZALTINA ALINDI

2 insan kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 75 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.