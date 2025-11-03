Muğla'da lüks teknelere uyuşturucu baskını

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında, Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine dair ihbar alındı. İhbar üzerine operasyon başlatıldı.

ŞÜPHELİ DENİZ ARAÇLARI TAKİP EDİLDİ

Alınan bilgiler doğrultusunda 2 adet şüpheli deniz aracı tespit edilerek takip altına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknelere operasyon düzenledi.

KAÇAK MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk uyuşturucu, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.