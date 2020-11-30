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    Muğla'da lüks yatta yangın çıktı

    Limana demirlenen 22 metrelik lüks yatın motor bölümünde meydana gelen yangına, yat personeli ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İtfaiyenin yardımıyla yangın söndürüldü.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 13:40
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    Muğla'da lüks yatta yangın çıktı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı'nda demirli, İngiltere bayraklı, 'Letitia-2' isimli lüks motor yatın arka tarafındaki motor bölümünden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

    Alevlerin limandaki diğer yatlara sıçrama ihtimali, endişeye neden oldu.

    ÇEVREDEKİLER MÜRETTEBATI UYARDI

    Çevredekiler, 22 metrelik motor yatın kamarasındaki kaptan ve 2 kişilik mürettebatını seslenerek uyardı.

    Muğla da lüks yatta yangın çıktı #1

    DEMİR ALDI

    Yat personeli, motor kapağını açıp, alevlere yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yanan yatın yakınındaki diğer teknelerle demir alınarak uzaklaşıldı.

    Muğla da lüks yatta yangın çıktı #2

    İTFAİYE ÇAĞIRILDI

    Bir yandan da itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın, büyümeden söndürülürken, yatta küçük çapta hasar meydana geldi.

    Muğla da lüks yatta yangın çıktı #3

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İtfaiye ve polis ekipleri, motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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    Muğla da lüks yatta yangın çıktı #5

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