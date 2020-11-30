Muğla'da lüks yatta yangın çıktı

Limana demirlenen 22 metrelik lüks yatın motor bölümünde meydana gelen yangına, yat personeli ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İtfaiyenin yardımıyla yangın söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı'nda demirli, İngiltere bayraklı, 'Letitia-2' isimli lüks motor yatın arka tarafındaki motor bölümünden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin limandaki diğer yatlara sıçrama ihtimali, endişeye neden oldu.

ÇEVREDEKİLER MÜRETTEBATI UYARDI

Çevredekiler, 22 metrelik motor yatın kamarasındaki kaptan ve 2 kişilik mürettebatını seslenerek uyardı.

DEMİR ALDI

Yat personeli, motor kapağını açıp, alevlere yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yanan yatın yakınındaki diğer teknelerle demir alınarak uzaklaşıldı.

İTFAİYE ÇAĞIRILDI

Bir yandan da itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın, büyümeden söndürülürken, yatta küçük çapta hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ve polis ekipleri, motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlattı.













