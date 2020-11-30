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- Muğla'da lüks yatta yangın çıktı
Muğla'da lüks yatta yangın çıktı
- DHA
- 30.11.2020 - 13:39
- Güncelleme : 30.11.2020 - 13:40
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı'nda demirli, İngiltere bayraklı, 'Letitia-2' isimli lüks motor yatın arka tarafındaki motor bölümünden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
Alevlerin limandaki diğer yatlara sıçrama ihtimali, endişeye neden oldu.
ÇEVREDEKİLER MÜRETTEBATI UYARDI
Çevredekiler, 22 metrelik motor yatın kamarasındaki kaptan ve 2 kişilik mürettebatını seslenerek uyardı.
DEMİR ALDI
Yat personeli, motor kapağını açıp, alevlere yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yanan yatın yakınındaki diğer teknelerle demir alınarak uzaklaşıldı.
İTFAİYE ÇAĞIRILDI
Bir yandan da itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın, büyümeden söndürülürken, yatta küçük çapta hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ve polis ekipleri, motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlattı.