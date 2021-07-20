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    Muğla'da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı

    Marmaris ilçesinde lunapark çalışanı R.T., yanına gelen kişinin, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedikten sonra silahlı saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 03:40
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    Muğla'da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde bulunan lunapark içinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli lunaparkta çalışan R.T.'nin yanına gelerek, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedi.

    Şüpheli daha sonra belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

    R.T. ayak parmaklarından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden motosikletle kaçtı.

    Silah sesini duyan aileler çocuklarını alarak panik içerisinde lunaparktan ayrıldı. Lunaparkın ışıkları kapatılarak faaliyetine son verildi.

    Saldırıda yaralanan R.T. ise işletme sahibinin aracıyla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı #1

    16 GÜN ÖNCE DE İŞLETME SAHİBİ SALDIRıDA YARALANDI

    Polis ekipleri lunapark içerisinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada aynı lunaparka 16 gün önce de silahlı saldırıda bulunduğu ve işletme sahibi U.K.'nin (52) ayağından yaralandığı öğrenildi.

    Polis ekipleri iki saldırıyı da aynı şüphelinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtmali üzerinde duruyor. Araştırma sonucu saldırganın kaçtığı belirlenen Aktaş Mevkiinde helikopter desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

    Muğla da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı #2

    Muğla da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı #3

    Muğla da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı #4

    Muğla da lunaparka 16 gün arayla silahlı saldırı #5

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