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    Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü

    Manzara seyrettiği esnada yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:33
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    Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Aşıklar Tepesi mevkiinde arkadaşlarıyla ilçenin manzarasını seyreden 21 yaşındaki İrem P., dengesini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Genç kızın aşağıya düştüğünü gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sedyeye alınan genç kız ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü

    Muğla da manzara seyrederken uçuruma düştü #1

    Muğla da manzara seyrederken uçuruma düştü #2

    Muğla da manzara seyrederken uçuruma düştü #3

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