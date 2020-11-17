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- Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü
Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü
Manzara seyrettiği esnada yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 17.11.2020 - 14:15
- Güncelleme : 17.11.2020 - 14:33
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Aşıklar Tepesi mevkiinde arkadaşlarıyla ilçenin manzarasını seyreden 21 yaşındaki İrem P., dengesini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genç kızın aşağıya düştüğünü gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sedyeye alınan genç kız ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'da manzara seyrederken uçuruma düştü