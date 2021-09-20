Muğla’da, marketten alınan peynirin içinden eldiven çıktı

Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde, Metin G.’nin marketten aldığı peynirin içinden mavi renkli hijyenik eldiven çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ikamet eden emekli polis Metin G., bir market zincirinin Armutalan Mahallesi’nde bulunan şubesinden kahvaltılık peynir aldı.

Eve gelince paketi açan Metin G., peynir kalıbının içinden mavi renkli hijyenik eldivenin çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

“PEYNİRİ YERKEN MAVİ CİSİM GÖRDÜM”

Koronavirüs döneminde yaşadığı olayın üzerine şikayetçi olan Metin G., yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ambalajlı peyniri dolaptan çıkarıp kahvaltı yapacaktım. Peyniri kesip yerken mavi cisim gördüm. Çatal ile cismin etrafını açınca peynir kalıbının içinde eldivenle karşılaştım. Bunun üzerine kahvaltıyı bırakıp, market yetkilileriyle görüştüm. Eldivenli peynir kalıbını kendilerine gösterdim. Özür dilediler.

“BELKİ DE KULLANAN KİŞİ POZİTİFTİ”

Koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum. Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Marketten ayrılıp Marmaris Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü’ne de şikayet dilekçesi verdim.”