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    Muğla'da maytap ile ormanı yaktılar

    Dalaman ilçesinde maytap ile orman yakan şüpheliler jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.
    • 09.09.2022 - 07:15
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    Muğla'da maytap ile ormanı yaktılar

    Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Kargınkürü Mahallesi, Kıryer Sokakta ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Havadan 1 helikopterin de destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #1

    5 dönümlük alan yandı

    İHA'nın haberine göre; yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #2

    Şüpheli 4 kişi yakalandı

    Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, 48 plakalı bir aracı tespit etti. Plakasından yeri tespit edilen araç ile birlikte içinde bulunan F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı.

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #3

    Maytapla yaktıklarını itiraf ettiler

    Gözaltına alınan şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. bir büfeden aldıkları maytapları otomobilin camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf ettiler.

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #4

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #5

    Muğla da maytap ile ormanı yaktılar #6


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