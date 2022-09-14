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    Muğla'da meyve toplarken ağaçtan düşerek öldü

    Seydikemer ilçesindeki bahçesinde meyve ağacına çıkan 74 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Ekipler, yaralının olay anında can verdiğini belirledi.
    • 14.09.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:16
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    Muğla'da meyve toplarken ağaçtan düşerek öldü

    Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Raşit Gürbüz, bahçesindeki ağaca çıktı.

    Meyve toplamaya başlayan Gürbüz, talihsiz bir olay yaşadı.

    Yaşlı adam, dengesini kaybederek zemine düştü.

    Raşit Gürbüz’ün düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısında bulundu.

    Olay anında can verdi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Raşit G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Raşit G.’nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Muğla da meyve toplarken ağaçtan düşerek öldü #1

    Muğla da meyve toplarken ağaçtan düşerek öldü #2


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